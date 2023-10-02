ريمونتادا رونالدو وتاليسكا تقود النصر للصدارة بثلاثية في استقلال دوشنبه اختفى خلف شاحنة ليمنع جهاز ساهر من رصد لوحات مركبته! هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق رونالدو يسجل هدفه الأول آسيويًّا بلقاء النصر ضد استقلال دوشنبه قناصة أوكرانيا يقتلون في 4 ثوانٍ لاعبو الاتحاد في مطار أصفهان استعدادًا للعودة إلى جدة سائق الحافلة المدرسية دهس طالب الدمام مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر النصر يتأخر أمام استقلال دوشنبه بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في طيران أديل
حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا مثيرًا على ضيفه فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب الإيفواري سينين سباعي الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الريمونتادا بإحراز هدف التعادل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 66، ثم واصل البرازيلي تاليسكا تألقه ليسجل هدفين للأصفر في الدقيقتين الـ 72 والـ77.
وحافظ أصفر الرياض على تفوقه ليفوز بنتيجة 3/ 1 ويصبح رصيده 6 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد فريق استقلال دوشنبه عند نقطة واحدة.
وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الأول بارك في الرياض.
فيديو | استقلول الطاجيكي يتقدم بالهدف الأول على #النصر في د44' #النصر_استقلول#الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023
فيديو | كريستيانو رونالدو يضع بصمته الأولى في آسيا ⚽️#النصر 1 : 1 استقلول الطاجيكي#النصر_استقلال_دوشنبه #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023
فيديو | "ريمونتادا نصراوية" 🟡🔵
تاليسكا يمنح التقدم لـ #النصر في شباك استقلال دوشنبه الطاجيكي #النصر_استقلال_دوشنبه #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023
فيديو | تاليسكا يسجل مجددًا ⚽️#النصر 3 : 1 استقلال دوشنبه الطاجيكي
تاليسكا د77' #النصر_استقلال_دوشنبه #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023