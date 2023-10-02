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ريمونتادا رونالدو وتاليسكا تقود النصر للصدارة بثلاثية في استقلال دوشنبه

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
ريمونتادا رونالدو وتاليسكا تقود النصر للصدارة بثلاثية في استقلال دوشنبه
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المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا مثيرًا على ضيفه فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه 

وسجل اللاعب الإيفواري سينين سباعي الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بهدف دون رد.

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تاليسكا - النصر واستقلال دوشنبه

وفي الشوط الثاني بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الريمونتادا بإحراز هدف التعادل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 66، ثم واصل البرازيلي تاليسكا تألقه ليسجل هدفين للأصفر في الدقيقتين الـ 72 والـ77.

وحافظ أصفر الرياض على تفوقه ليفوز بنتيجة 3/ 1 ويصبح رصيده 6 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد فريق استقلال دوشنبه عند نقطة واحدة.

 

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الأول بارك في الرياض.

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