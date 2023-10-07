زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب المكسيك

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي)، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

مركز رصد الزلزال

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن مركز الزلزال يقع قرب بلدة ماتياس روميرو في ولاية واهاكا جنوبي المكسيك، وعلى عمق 108 كيلومترات.

يُذكر أن آخر زلزال قوي شهدته المكسيك يعود إلى سبتمبر 2017، وضرب حينها العاصمة مكسيكو سيتي وولايتي موريلو وبويبلا المجاورتين، وحصد 370 قتيلاً.