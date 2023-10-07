زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب المكسيك شكوى من انقطاع الكهرباء لـ 10 ساعات والشركة تتفاعل ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان وعسير إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق الأهلي يُنهي تفوق الاتحاد في ديربي جدة بأكتوبر أكل لحوم البشر ممارسة جنائزية روتينية في أوروبا قديمًا! محمد بن سلمان يُجري اتصالًا هاتفيًّا برئيسي كوريا وإندونيسيا ورئيس الوزراء التايلندي ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي وتعادل النصر
ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي)، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن مركز الزلزال يقع قرب بلدة ماتياس روميرو في ولاية واهاكا جنوبي المكسيك، وعلى عمق 108 كيلومترات.
يُذكر أن آخر زلزال قوي شهدته المكسيك يعود إلى سبتمبر 2017، وضرب حينها العاصمة مكسيكو سيتي وولايتي موريلو وبويبلا المجاورتين، وحصد 370 قتيلاً.