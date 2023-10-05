زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، قبالة السواحل الشرقية لليابان.

تحذيرات من تسونامي

وأصدرت اليابان تحذيراً من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

موقع الزلزال

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 11 صباحاً بالقرب من جزيرة توريشيما، ومركزه في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.

وقبل أيام، ضرب زلزالان قويان كلًّا من تايوان واليابان اليوم الاثنين.

زلزال في تايوان

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حينها، إن زلزالًا قوته 6.3 درجة ضرب هيرارا باليابان.

فيما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالًا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان.