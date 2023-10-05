زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي هل يمكن للطلاب مستفيدي الضمان الحصول على دعم حساب المواطن؟ بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين 57 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة في مختلف المناطق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 خطوة مميزة نحو الريادة العالمية كبار مستشاري بايدن يزورون السعودية سحب ممطرة وسماء غائمة على 7 مناطق آثار استيطان بشري منذ عصر الهولوسين بجبل عراف في حائل
ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، قبالة السواحل الشرقية لليابان.
وأصدرت اليابان تحذيراً من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 11 صباحاً بالقرب من جزيرة توريشيما، ومركزه في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.
وقبل أيام، ضرب زلزالان قويان كلًّا من تايوان واليابان اليوم الاثنين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حينها، إن زلزالًا قوته 6.3 درجة ضرب هيرارا باليابان.
فيما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالًا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان.