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قيادة حكيمة تعمل على راحة مواطنيها

زيادة الحد الأدنى الأساسي لمعاش الضمان الاجتماعي 20 %

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
زيادة الحد الأدنى الأساسي لمعاش الضمان الاجتماعي 20 %
المواطن - فريق التحرير

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

زيادة الضمان الاجتماعي

يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، بأبناء هذا الوطن، وحرصهم على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحمل أعباء المعيشة.

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دعم سخي

وقد رفع المواطنون أسمى آيات الشكر للقيادة على هذا الدعم السخي حيث قال نايف العتيبي: كل الشكر والتقدير والاحترام للقيادة على كل ما تقدمه من دعم، فيما قال مسعود القحطاني: “الله يعزكم ويحفظكم ” بدوره قال عبدالإله المالكي: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية والعمر المديد وحفظ سمو ولي العهد ووفقه”، وعلق محيا آل عمران بالقول: “الله يعز من يعز شعبه”.

قيادة حكيمة

وأشاد نايف العبدالله بهذه الدعم السخي بالقول: “اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين . قيادة حكيمة تعمل على راحة مواطنيها وتلمس احتياجاتهم . قيادة عظيمة شعارها: المواطن أولاً”.

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي

يذكر أنه هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الضمان الاجتماعي المطور منها ما يلي:

  • تجاوز الدخل الشهري للأسرة حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.
  • عدم تطابق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.
  • عدم وجود عقد إيجار باسم المستفيد.
  • عدم تطابق العنوان في عقد الإيجار مع العنوان الوطني.
  • عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.
  • إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

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  • لاحيلة لي

    انا اختي سرقت فلوسي الضمان وانا عندي ولد يتيم ارجو مساعدتي حسبي الله عليها وانا مالي سند ولاظهر

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