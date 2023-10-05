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زيادة رأسمال نادك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
زيادة رأسمال نادك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
المواطن - فريق التحرير

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وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (2,000,000,000) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

تحديد سعر الطرح

وأوضحت السوق المالية “تداول“، أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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زيادة رأس المال

وتابع البيان “وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق”.

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