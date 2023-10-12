زيدان يقترب من قيادة الريال لولاية ثالثة

يأمل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في ولاية ثالثة.

زيدان قد يعود لتدريب الريال

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن زيدان يرغب في العودة لتدريب ريال مدريد مجددًا، وهناك اتصالات قائمة بينه وبين مسؤولي النادي.

وأضاف: “المدرب الفرنسي يبقى الخيار الأبرز والأقوى، في ظل الرحيل الوشيك للمدير الفني الحالي، كارلو أنشيلوتي، بنهاية عقده في يونيو 2024″.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ثم سيتولى قيادة منتخب البرازيل بداية من يونيو عام 2024، وسيبدأ مهمته رسميًا في بطولة كوبا أمريكا.

كما أشار البرنامج الإسباني إلى أن علاقة زيدان القوية بنجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، تقربه من العودة مع إتمام هذه الصفقة الوشيكة في الصيف المقبل.

وقاد المدرب الفرنسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في ولاية أولى خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2018، وعاد مجددًا من 2019 وحتى 2021، وحقق معه إنجازات مميزة، أهمها؛ ثلاثية دوري أبطال أوروبا.

الابتعاد عن التدريب

ولم يتول زيدان قيادة أي فريق منذ الرحيل عن الريال، رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها؛ باريس سان جيرمان وتشيلسي، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا، ولكن تبخرت آماله بتجديد عقد ديشامب حتى 2026.