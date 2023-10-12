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سائقون يعطلون أنظمة السلامة المزعجة في سياراتهم

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
سائقون يعطلون أنظمة السلامة المزعجة في سياراتهم
المواطن - فريق التحرير

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تخضع أنظمة السلامة والأمان المصممة لمساعدة السائقين لتدقيق شديد مع عدم تراجع معدلات حوادث الطرق وتزايد المخاوف من قيام الكثيرين من السائقين بتعطيل أنظمة السلامة “المزعجة” في السيارات.

وقال ميشيل فان راتينج الأمين العام للبرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (يورو إن سي إيه بي) لمجلة أتوكار البريطانية المتخصصة في موضوعات السيارات: “بقدر صعوبة الإصرار على التزام شركات صناعة السيارات باستخدام أحدث تقنيات السلامة، يكمن التحدي الحقيقي في إقناع المستهلكين بضرورة استخدام هذه التقنيات”.

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قلق متزايد

وأضاف فان ريتنج خبير السيارات: “هناك قلق متزايد من قيام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بتشجيع السائقين على تعطيل أنظمة السلامة”.

يذكر أن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة أصبحت قياسية حاليًّا في السيارات الجديدة بما في ذلك نظام التحذير من تجاوز السرعة المقررة وكاميرات المراقبة الخلفية والتحذير من الخروج من الحارة المرورية ومساعد مكبح الطوارئ.

عوامل سلامة

ويقول منتقدون: إن الكثير من عوامل السلامة مثل نظام المساعدة في الالتزام بالحارة المرورية تبدو أقل إقناعًا للسائقين وفي بعض الحالات، هناك احتمال فشل بعض أنظمة المحافظة على الحياة مثل نظام رصد المشاة أمام أو خلف السيارة.

 

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