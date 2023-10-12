السديس: سنصنع أكبر قصة نجاح لتعليم القرآن وتحفيظه في العالم سائقون يعطلون أنظمة السلامة المزعجة في سياراتهم سببان وراء ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد نقلة نوعية وخبر منتظر منذ سنوات المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو في النصر وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول وظائف شاغرة في شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
تخضع أنظمة السلامة والأمان المصممة لمساعدة السائقين لتدقيق شديد مع عدم تراجع معدلات حوادث الطرق وتزايد المخاوف من قيام الكثيرين من السائقين بتعطيل أنظمة السلامة “المزعجة” في السيارات.
وقال ميشيل فان راتينج الأمين العام للبرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (يورو إن سي إيه بي) لمجلة أتوكار البريطانية المتخصصة في موضوعات السيارات: “بقدر صعوبة الإصرار على التزام شركات صناعة السيارات باستخدام أحدث تقنيات السلامة، يكمن التحدي الحقيقي في إقناع المستهلكين بضرورة استخدام هذه التقنيات”.
وأضاف فان ريتنج خبير السيارات: “هناك قلق متزايد من قيام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بتشجيع السائقين على تعطيل أنظمة السلامة”.
يذكر أن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة أصبحت قياسية حاليًّا في السيارات الجديدة بما في ذلك نظام التحذير من تجاوز السرعة المقررة وكاميرات المراقبة الخلفية والتحذير من الخروج من الحارة المرورية ومساعد مكبح الطوارئ.
ويقول منتقدون: إن الكثير من عوامل السلامة مثل نظام المساعدة في الالتزام بالحارة المرورية تبدو أقل إقناعًا للسائقين وفي بعض الحالات، هناك احتمال فشل بعض أنظمة المحافظة على الحياة مثل نظام رصد المشاة أمام أو خلف السيارة.