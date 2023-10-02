سائق الحافلة المدرسية دهس طالب الدمام مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر

سرد والد الطفل المتوفى دهسًا بعد نزوله من الحافلة المدرسية بالدمام، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن الحادث المروع الذي وقع.

وقال في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “سائق الحافلة دهس ابني مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر، وأعلم أن ما حدث قضاء وقدر، ولكن هل سائقو الحافلات على قدر المسؤولية؟”.

وتابع: “ابني (البراء) ضحية وهو عبرة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلًا”.

وفاة الطالب

وتوفي الطالب نتيجة تعرضه لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التي كانت تقله إلى منزله.

وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، أن الطالب تعرض لحادثة الدهس بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، مؤكدة أن الحافلة المدرسية تابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، وأدى ذلك إلى وفاة الطالب.