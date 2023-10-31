ساديو ماني يكسر الصيام التهديفي في مباراة الاتفاق

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نجح النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، في كسر الصيام التهديفي لفريقه في المباراة بإحراز الهدف الأول لأصفر الرياض في شباك الاتفاق، وذلك خلال مباراة ثمن نهائي كأس الملك، والمقامة حاليًّا بين الفريقين.
وتلقى ماني تمريرة ذكية ليسجلها هدفًا أول للنصر بالدقيقة الـ107 من عمر الشوط الإضافي الثاني.
🎥 الهدف الأول لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '107 ساديو ماني#النصر_الاتفاق 1 – 0#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/oCUAUJ6OqH
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 31, 2023