ساديو ماني يُشارك في سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023

يُشارك نجم النصر ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، ساديو ماني في عملية سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ساديو ماني ودروغبا يشاركان في القرعة

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن ساديو ماني سيشارك في سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستُقام اليوم في أبيدجان.

وأشار “كاف” في بيانه، إلى أن ساديو ماني لن يكون النجم الوحيد المشارك في سحب القرعة اليوم، حيث سيتواجد أيضًا كلٌّ من الإيفواري ديدييه دروغبا، النيجيري ميكيل أوبي والمغربي أشرف حكيمي.

وقال “كاف” في بيانه: “سيتواجد ساديو ماني، الذي سجل ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب السنغال في نهائي نسخة 2021 في الكاميرون.. الذي يعتبر أفضل هدّاف للسنغال برصيد 38 هدفًا، سجل 8 أهداف خلال 18 مباراة في كأس الأمم الإفريقية”.

قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023

ومن المقرر أن تُقام قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، عند الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت السعودية، وسيتم بث فعالياتها بشكل مباشر على القناة لرسمية لـ”كاف” عبر موقع “يوتيوب”.

وضمن التأهل للبطولة، كل من؛ كوت ديفوار “البلد المضيف”، جنوب إفريقيا، الجزائر، أنغولا، بوركينافاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، مصر، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، مالي، المغرب، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونس وزامبيا.