ساديو ماني يُشارك في سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة السعودية تبذل جهوداً حثيثة بقيادة محمد بن سلمان للحد من التوترات في غزة موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا والقنوات الناقلة أفضل 10 لاعبين تمريرًا في دوري روشن جاستن بيبر أراد التعاطف مع إسرائيل فنشر صورة لـ غزة المُدمرة! طريقة التأكد من حالة دفعة أكتوبر من حساب المواطن وظائف شاغرة بشركة الأهلي إسناد شرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند نادي الهلال الأكثر استحواذًا في دوري أبطال آسيا
يُشارك نجم النصر ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، ساديو ماني في عملية سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن ساديو ماني سيشارك في سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستُقام اليوم في أبيدجان.
وأشار “كاف” في بيانه، إلى أن ساديو ماني لن يكون النجم الوحيد المشارك في سحب القرعة اليوم، حيث سيتواجد أيضًا كلٌّ من الإيفواري ديدييه دروغبا، النيجيري ميكيل أوبي والمغربي أشرف حكيمي.
وقال “كاف” في بيانه: “سيتواجد ساديو ماني، الذي سجل ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب السنغال في نهائي نسخة 2021 في الكاميرون.. الذي يعتبر أفضل هدّاف للسنغال برصيد 38 هدفًا، سجل 8 أهداف خلال 18 مباراة في كأس الأمم الإفريقية”.
ومن المقرر أن تُقام قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، عند الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت السعودية، وسيتم بث فعالياتها بشكل مباشر على القناة لرسمية لـ”كاف” عبر موقع “يوتيوب”.
وضمن التأهل للبطولة، كل من؛ كوت ديفوار “البلد المضيف”، جنوب إفريقيا، الجزائر، أنغولا، بوركينافاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، مصر، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، مالي، المغرب، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونس وزامبيا.