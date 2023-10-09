ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي

يترقب المستفيدون من حساب المواطن إيداع الدفعة 71 من الدعم في حساباتهم خلال الساعات القليلة المقبلة شاملًا الدعم الإضافي وفق الضوابط والمحددات الجديدة التي صدرت أمس.

موعد حساب المواطن

وسيتم إيداع مخصص الدفعة 71 في الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء العاشر من أكتوبر، للمستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية، ويستمر الإيداع على مدار اليوم حتى اكتمال وصول الدعم للمستفيدين.

حد الدخل المانع

وأوضح حساب المواطن أنه تم تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

استعلام نتائج الأهلية

وكان البرنامج أعلن أمس نتائج الأهلية داعيًا الراغبين في التحقق من نتائج الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط والاستعلام عن نتائج الأهلية ترقبًا للحصول على الدعم يوم الثلاثاء.

الاعتراض على عدم الأهلية

وفي حالة الرغبة في الاعتراض على عدم الأهلية يتم اتباع ما يلي: