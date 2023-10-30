سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم سبب ترشحي

تحدث اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال عن مدى سعادته بالترشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022.

تعليق سالم الدوسري

وقال الدوسري اليوم في المؤتمر الصحفي في قطر قبل انطلاق الحفل غدًا: ” زملائي في المنتخب السعودي والهلال هم سبب ترشحي للجائزة، لم أكن لأصل إلى ما وصلت إليه إلا بمساعدتهم”.

وأضاف الدوسري: ” سعدت للغاية بترشحي وهذا يدفعني لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة ودعونا نرى ما سيحدث”.

موعد الحفل والقنوات الناقلة

وينطلق حفل أفضل لاعب في آسيا غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات BEIN SPORTS والمنصات المختلفة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022، وضمت كلًّا من؛ سالم الدوسري، ونجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن سالم الدوسري قائلًا: “قام بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي توجت لاحقًا بلقب البطولة”.

وتابع: “وقد نجح الدوسري صاحب الـ32 عامًا، في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف)”.

وأضاف: “وساهم الدوسري، أيضًا في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021- 2022 وكأس الملك 2022- 2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية”.