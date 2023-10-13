سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن المرشحين لجوائز الأفضل آسيويًا في 2022، ويتصدر نجم الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري القائمة.

حفل الجوائز السنوية

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن حفل الجوائز السنوية 2022، سيُقام على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، يوم 31 أكتوبر الجاري.

سالم الدوسري يُنافس على الأفضل

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022، وضمت كلًا من؛ سالم الدوسري، ونجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن سالم الدوسري قائلًا:” قام بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي توجت لاحقًا بلقب البطولة”.

وتابع: “وقد نجح الدوسري صاحب الـ32 عامًا، في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف)”.

وأضاف: “وساهم الدوسري، أيضًا في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية”.

واختتم الاتحاد الآسيوي حديثه عن سالم الدوسري، قائلًا: “ونجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف وصنع 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022”.