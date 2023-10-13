سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق

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يأمل النجم سالم الدوسري في مواصلة تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة نيجيريا.
ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب السعودية ضد نيجيريا الودية، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو”، وذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.
ويُقدم سالم الدوسري مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، ليكون منافسًا قويًا للاعبين الأجانب، ما يُحفزه على مواصلة التألق وتقديم أفضل ما لديه خلال ودية اليوم.
وشارك سالم الدوسري في 9 مباريات مع الهلال في دوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولم يُستبدل سوى 3 مرات فقط، وسجل 6 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، كما قدم تمريرة حاسمة.
وقام سالم الدوسري بـ13 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 54.2%، و426 تمريرة ناجحة بدقة 84.7%، فيما بلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 80.4%، ولديه 26 مراوغة ناجحة، وصنع 10 فرص.
كما يلعب الدوسري دورًا دفاعيًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث قام بـ9 افتكاكات ناجحة وشتت الكرة مرتين، وقطع الكرة مرتين، ونجح في الحصول على 12 خطأ، وارتكب 6 أخطاء، وذلك وفقًا لرابطة دوري المحترفين.