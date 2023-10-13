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خلال مباراة السعودية ونيجيريا

سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم سالم الدوسري في مواصلة تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة نيجيريا.

مباراة السعودية ضد نيجيريا

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب السعودية ضد نيجيريا الودية، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو”، وذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

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المنتخب السعودي الأول - مباراة السعودية ضد نيجيريا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تألق سالم الدوسري هذا الموسم

ويُقدم سالم الدوسري مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، ليكون منافسًا قويًا للاعبين الأجانب، ما يُحفزه على مواصلة التألق وتقديم أفضل ما لديه خلال ودية اليوم.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

وشارك سالم الدوسري في 9 مباريات مع الهلال في دوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولم يُستبدل سوى 3 مرات فقط، وسجل 6 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، كما قدم تمريرة حاسمة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وقام سالم الدوسري بـ13 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 54.2%، و426 تمريرة ناجحة بدقة 84.7%، فيما بلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 80.4%، ولديه 26 مراوغة ناجحة، وصنع 10 فرص.

كما يلعب الدوسري دورًا دفاعيًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث قام بـ9 افتكاكات ناجحة وشتت الكرة مرتين، وقطع الكرة مرتين، ونجح في الحصول على 12 خطأ، وارتكب 6 أخطاء، وذلك وفقًا لرابطة دوري المحترفين.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

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