سالم الدوسري يقترب من قائمة أفضل 10 هدافين للأخضر

واصل النجم سالم الدوسري تألقه اللافت مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليقترب من اقتحام قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الأخضر.

سالم الدوسري يواصل التألق دوليًا

وشارك سالم الدوسري بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره المالي الودية، ونجح في تسجيل هدف الأخضر الوحيد، ليرفع عدد أهدافه إلى 21 هدفًا خلال 75 مباراة دولية.

وفض سالم الدوسري صاحب الـ32 عامًا، شراكته مع النجم المعتزل يوسف الثنيان صاحب الـ20 هدفًا في 81 مباراة دولية، وانفرد بالمركز الـ11 في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويحتاج سالم الدوسري لـ3 أهداف فقط، لمعادلة أصحاب المركز العاشر في القائمة، وهما سعيد العويران وإبراهيم سويد، ليصبح قريبًا للغاية من تجاوزهما والتقدم في ترتيب هدافي الأخضر عبر التاريخ.

هدافو المنتخب السعودي

ويتصدر نجم الكرة السعودية، ماجد عبدالله قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الأخضر برصيد 72 هدفًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهو النجم سامي الجابر صاحب الـ46 هدفًا دوليًا.

ويحتل النجم ياسر القحطاني المركز الثالث في القائمة برصيد 42 هدفًا، يليه عبيد الدوسري بـ41 هدفًا، طلال المشعل 32 هدفًا، محمد السهلاوي 28 هدفًا، 27 هدفًا خالد مسعد، 26 هدفًا فهد المهلل، و24 هدفًا للعويران وسويد.