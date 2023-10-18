Icon

طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس آسيا 2023 قريبًا Icon مانشيني يُكرر انطلاقة 3 مدربين مع الأخضر Icon إصابة قوية لـ نيمار أمام أوروغواي Icon موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول Icon متلازمة اليد والقدم والفم قد تمنع الطفل من تناول الطعام Icon وظيفة براتب 4000 ريال دون دوام والتأمينات تعلق Icon السيسي: سأطلب من الملايين الخروج رفضًا لتهجير الفلسطينيين لسيناء Icon حساب المواطن يرد على مستفيد دخله 19 ألف ريال شهريًا Icon رئيس الأمر بالمعروف بالدوادمي يفعّل البرامج التوعوية Icon درب الوطن تبدأ أعمالها في حفر الباطن لنقل أكثر من 55 ألف راكب سنوياً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعدما هز شباك منتخب مالي

سالم الدوسري يقترب من قائمة أفضل 10 هدافين للأخضر

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
سالم الدوسري يقترب من قائمة أفضل 10 هدافين للأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم سالم الدوسري تألقه اللافت مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليقترب من اقتحام قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الأخضر.

سالم الدوسري يواصل التألق دوليًا

وشارك سالم الدوسري بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره المالي الودية، ونجح في تسجيل هدف الأخضر الوحيد، ليرفع عدد أهدافه إلى 21 هدفًا خلال 75 مباراة دولية.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من محمد بن راشد

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من محمد بن راشد

كريستيانو رونالدو: مستمتع باللحظة ولا أفكر في الاعتزال

كريستيانو رونالدو: مستمتع باللحظة ولا أفكر في الاعتزال

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

وفض سالم الدوسري صاحب الـ32 عامًا، شراكته مع النجم المعتزل يوسف الثنيان صاحب الـ20 هدفًا في 81 مباراة دولية، وانفرد بالمركز الـ11 في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويحتاج سالم الدوسري لـ3 أهداف فقط، لمعادلة أصحاب المركز العاشر في القائمة، وهما سعيد العويران وإبراهيم سويد، ليصبح قريبًا للغاية من تجاوزهما والتقدم في ترتيب هدافي الأخضر عبر التاريخ.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

هدافو المنتخب السعودي

ويتصدر نجم الكرة السعودية، ماجد عبدالله قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الأخضر برصيد 72 هدفًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهو النجم سامي الجابر صاحب الـ46 هدفًا دوليًا.

ويحتل النجم ياسر القحطاني المركز الثالث في القائمة برصيد 42 هدفًا، يليه عبيد الدوسري بـ41 هدفًا، طلال المشعل 32 هدفًا، محمد السهلاوي 28 هدفًا، 27 هدفًا خالد مسعد، 26 هدفًا فهد المهلل، و24 هدفًا للعويران وسويد.

ماجد عبدالله
ماجد عبدالله – المصدر afc

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية
أخبار رئيسية

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية

أخبار رئيسية
شواطئ أملج تبهر سفير المالديف
السعودية اليوم

شواطئ أملج تبهر سفير المالديف

السعودية اليوم
موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية
حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض...

حساب المواطن
وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين
السعودية اليوم

وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك...

السعودية اليوم
موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا
الرياضة

موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
وظائف

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

وظائف
أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل
تكنولوجيا

أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل

تكنولوجيا
قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ السعودية تصدت لها الدارة
السعودية اليوم

قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ...

السعودية اليوم