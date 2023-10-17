سالم الدوسري يُقلص الفارق لـ المنتخب السعودي اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين المنتخب السعودي يتأخر أمام مالي بهدفين في الشوط الأول لقطات من الأجواء لجريان السيول وهطول الأمطار غرب الطائف وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا 8 نصائح مهمة للحفاظ على بطارية السيارة وظائف شاغرة للجنسين بشركة NOMAC في 5 مدن وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
نجح اللاعب سالم الدوسري في تقليص الفارق لـ المنتخب السعودي في مباراة مالي الودية، وذلك مع بداية الشوط الثاني.
وسجل الدوسري الهدف الأول للأخضر في الدقيقة الـ 56 حيث ارتطمت بأحد مدافعي مالي لتسكن شباك المنتخب الإفريقي.
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق مالي بنتيجة هدفين دون رد.
قووووول! أول للأخضر سجله اللاعب سالم الدوسري#السعوديه_مالي #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/xXCN3hZLCL
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 17, 2023