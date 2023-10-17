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سالم الدوسري يُقلص الفارق لـ المنتخب السعودي

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
سالم الدوسري يُقلص الفارق لـ المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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نجح اللاعب سالم الدوسري في تقليص الفارق لـ المنتخب السعودي في مباراة مالي الودية، وذلك مع بداية الشوط الثاني.

وسجل الدوسري الهدف الأول للأخضر في الدقيقة الـ 56 حيث ارتطمت بأحد مدافعي مالي لتسكن شباك المنتخب الإفريقي.

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وكان الشوط الأول انتهى بتفوق مالي بنتيجة هدفين دون رد.

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