سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي

نجح اللاعب الفرنسي سانت ماكسيمين في إحراز الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نادي الهلال.

وتمكن ماكسيمين في إحراز الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ58 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجزائري رياض محرز.