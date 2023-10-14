ساوثجيت ينتقد جماهير إنجلترا بسبب هندرسون

أبدى مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، جاريث ساوثجيت، استياءه الشديد من قيام الجماهير بإطلاق صيحات الاستهجان ضد النجم جوردان هندرسون.

ساوثجيت ينتقد الجمهور بسبب هندرسون

وكان هندرسون قد قرر مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الصيف، والانتقال إلى صفوف الاتفاق، ما عرضه لانتقادات من الجماهير، قبل أن يتم إطلاق صافرات الاستهجان ضده خلال استبداله أمام أستراليا.

وعلق ساوثجيت على هذه الواقعة قائلًا: “أنا حقًا لا أفهم السبب وراء القيام بمثل هذا التصرف، هندرسون لاعب شارك في 79 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم”.

وواصل مدرب منتخب إنجلترا حديثه عن اللاعب، قائلًا: “التزامه وما قدمه للفريق استثنائي، دوره داخل وخارج الملعب مهم جدًا لذلك لا يمكنني فهم ما حدث”.

فوز إنجلترا ضد أستراليا

ولعب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي وديًا بالأمس، وانتهت المباراة بفوز الأسود الثلاثة بهدف دون رد سجله أولي واتكينز، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة إيطاليا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.