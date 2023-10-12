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سببان وراء ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
سببان وراء ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار إيجارات الشقق السكنية خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب قلة المعروض وخاصة في العاصمة الرياض.

قفزة أسعار الأراضي

وبحسب خبراء، تأتي قفزة أسعار الإيجارات في المملكة انعكاسًا لارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال العام الماضي بأعلى مستوى منذ 8 سنوات، الناتجة بدورها عن قفزة أسعار الأراضي المؤهلة لتطوير المشاريع، والتي وصفها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في تصريحات مطلع العام الجاري، بأنها “مُبالَغ فيها قليلًا.. وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام”.

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سببان لارتفاع أسعار إيجارات الشقق

من جهته، كشف المختص العقاري سلطان الجبالي عن سبب ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية، وقال في تصريحات إلى برنامج يا هلا: من أقل من سنة لاحظنا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات بسبب أن أصحاب العقارات أصبحوا مطورين، فباتوا ينشئون الشقق بغرض البيع بفائدة أكبر لكي لا ينتظر العائد أو الإيجار فهو يحقق ربح خلال سنة أو سنة ونصف أو سنتين بشكل سريع، أفضل ما ينتظر عقار يحقق له عائد بعد 12 سنة.

وأضاف: أن أغلب أصحاب العقارات الذين كانوا يؤجرون اتجهوا للتطوير العقاري، كما أن الارتفاع في الأسعار في الفترة الأخيرة يعود لقلة المعروض وخاصة في الرياض.

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