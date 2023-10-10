سببان وراء اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًّا

أعلن النجم البلجيكي إدين هازارد اليوم اعتزاله لعب كرة القدم رسميًّا، وذلك بعد مسيرة دامت لـ 16 عامًا في الملاعب.

وجاء اعتزال اللاعب البلجيكي صاحب الـ 32 عامًا لسببين وهما “رغبته في قضاء وقت مع عائلته حيث ذكرت تقارير بأنه فقد الشغف ولم يعد يرغب في لعب كرة القدم مجددًا، بجانب عدم وجود عرض قوي ومغرٍ له بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني”.

تعليق هازارد بعد الاعتزال

وكتب اللاعب البلجيكي عبر حسابه في موقع “الإنستجرام”: “بعد 16 عامًا وأكثر من 700 مباراة، لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب لكرة القدم، لقد لعبت واستمتعت في الكثير من الملاعب حول العالم”.

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني السابق: “خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة العديد من المدربين والزملاء الرائعين، شكرًا لكم جميعًا سوف أفتقدكم كثيرًا، وأيضًا شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ولكل الأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة”.

وتابع: “حان الآن الوقت لخوض تجربة جديدة، أراكم خارج الملعب في المرات المقبلة يا أصدقائي”.

وبدأ هازارد صاحب الـ 32 عامًا مسيرته في نادي ليل الفرنسي حيث لعب معه بداية من عام 2007 حتى عام 2012، ثم انضم لتشيلسي الإنجليزي في الفترة من 2012 حتى 2019، ولعب لريال مدريد خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

وقررت إدارة ريال مدريد رحيل هازارد عن صفوفه صيف العام الحالي، بالاتفاق بين الطرفين؛ وذلك نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتقاضى فيه راتبًا قياسيًّا.

وعانى النجم البلجيكي من 18 إصابة مع ريال مدريد خلال 4 سنوات جعلته لاعبًا غير مؤثر مع الفريق رغم انضمامه للريال من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 114 مليون دولار أمريكي.