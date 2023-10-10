Icon

لقطات من انضمام نيمار لمعسكر منتخب البرازيل Icon سببان وراء اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًّا Icon تجنب 8 عناصر غذائية لإنقاص الوزن بفاعلية Icon كريستيانو رونالدو يُعيد رقمًا غائبًا منذ 9 سنوات مع النصر Icon مزاد مهرجان العلا للتمور تظاهرة يقصدها المستثمرون من أنحاء العالم Icon أوليفر كان: النصر أعاد السعادة لـ ساديو ماني Icon محمد يُنير منزل الزميل زياد العتيبي Icon مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد Icon قانوني يوجه سؤالًا للجنة الانضباط بسبب سيرجي سافيتش Icon قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناء على أمرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مسيرة دامت 16 عامًا

سببان وراء اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًّا

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
سببان وراء اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًّا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النجم البلجيكي إدين هازارد اليوم اعتزاله لعب كرة القدم رسميًّا، وذلك بعد مسيرة دامت لـ 16 عامًا في الملاعب.

وجاء اعتزال اللاعب البلجيكي صاحب الـ 32 عامًا لسببين وهما “رغبته في قضاء وقت مع عائلته حيث ذكرت تقارير بأنه فقد الشغف ولم يعد يرغب في لعب كرة القدم مجددًا، بجانب عدم وجود عرض قوي ومغرٍ له بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني”.

قد يهمّك أيضاً
نت وركرس السعودية توزع 12 مليون ريال أرباحاً نقدية

نت وركرس السعودية توزع 12 مليون ريال أرباحاً نقدية

السفارة في اليابان: تقيدوا بالتعليمات المتعلقة بالكوارث

السفارة في اليابان: تقيدوا بالتعليمات المتعلقة بالكوارث

تعليق هازارد بعد الاعتزال 

وكتب اللاعب البلجيكي عبر حسابه في موقع “الإنستجرام”: “بعد 16 عامًا وأكثر من 700 مباراة، لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب لكرة القدم، لقد لعبت واستمتعت في الكثير من الملاعب حول العالم”.

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني السابق: “خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة العديد من المدربين والزملاء الرائعين، شكرًا لكم جميعًا سوف أفتقدكم كثيرًا، وأيضًا شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ولكل الأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة”.

وتابع: “حان الآن الوقت لخوض تجربة جديدة، أراكم خارج الملعب في المرات المقبلة يا أصدقائي”.

هازارد
هازارد – المصدر madriduniversal

وبدأ هازارد صاحب الـ 32 عامًا مسيرته في نادي ليل الفرنسي حيث لعب معه بداية من عام 2007 حتى عام 2012، ثم انضم لتشيلسي الإنجليزي في الفترة من 2012 حتى 2019، ولعب لريال مدريد خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

وقررت إدارة ريال مدريد رحيل هازارد عن صفوفه صيف العام الحالي، بالاتفاق بين الطرفين؛ وذلك نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتقاضى فيه راتبًا قياسيًّا.

وعانى النجم البلجيكي من 18 إصابة مع ريال مدريد خلال 4 سنوات جعلته لاعبًا غير مؤثر مع الفريق رغم انضمامه للريال من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 114 مليون دولار أمريكي.

إدين هازارد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند
أخبار رئيسية

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في...

أخبار رئيسية
لقطات لأمطار الباحة اليوم
السعودية اليوم

لقطات لأمطار الباحة اليوم

السعودية اليوم
موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا
الرياضة

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

الرياضة
وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير
السعودية اليوم

وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
أخبار رئيسية

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي...

أخبار رئيسية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن...

حصاد اليوم
الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة
السعودية اليوم

الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير...

السعودية اليوم
رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية
السعودية اليوم

رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في...

السعودية اليوم