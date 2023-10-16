سببان يدفعان النصر للتخلص من أوسبينا في يناير

أصبح الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا قريبًا من الرحيل عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم أن الحارس الكولومبي يرغب في البقاء في صفوف أصفر الرياض لكن إدارة النصر تريد فسخ التعاقد معه لسببين، حيث أول هذه الأسباب يتمثل في رغبة إدارة مسلي آل معمر في ضم لاعب خط وسط ومدافع في يناير المقبل مما يعني ضرورة التخلص من الحارس الكولومبي.

ثاني الأسباب هو تقاضي الحارس الكولومبي مبلغًا ماليًا كبيرًا في عقده مما يجعل إدارة آل معمر ترحب برحيله لتوفير قيمة عقده.

كيف أُصيب أوسبينا ؟

وكان الحارس الكولومبي تعرض للإصابة في مباراة النصر والشباب يوم 14 يناير الماضي في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن موسم 2022/2023، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ثم تجددت الإصابة للحارس أوسبينا بالفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، كانت جماهير النصر طالبت بالاستغناء عن البرازيلي أليكس تيليس والإيفواري فوفانا؛ وذلك بسبب تراجع مستوى كل منهما منذ بداية الموسم وعدم تقديم مستوى مقنع من كل منهما.