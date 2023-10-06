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ضمن منافسات الجولة الثانية

سبب تبديل محمد صلاح في مباراة ليفربول بالدوري الأوروبي

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
سبب تبديل محمد صلاح في مباراة ليفربول بالدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني الألماني يورجن كلوب، عن سبب استبدال النجم المصري الدولي محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز البلجيكي.

استبدال محمد صلاح

وبدأ محمد صلاح، في التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول ضد سانت جيلواز، إلا أنه لم يظهر مع بداية الشوط الثاني، حيث تم استبداله، ما أثار حالة من القلق، كما تم خروج الثنائي واتارو إندو وداروين نونيز.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وطمأن يورجن كلوب الجماهير، وأكد أن التبديلات الثلاثة التي أجراها بين الشوطين، ويتقدمهم محمد صلاح، كان مخططًا لها قبل مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز.

ولفت المدرب الألماني إلى رغبته في إراحة بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ما لم يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو ما لم يحدث، ليقرر تنفيذ خطته كما رتب لها قبل المباراة.

محمد صلاح
صلاح – المصدر liverpoolecho

مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز

وأُقيمت مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز بالأمس على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، ونجح الريدز في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تواجده في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد سانت جيلواز البلجيكي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

مباراة ليفربول وسانت جيلواز
جانب من المباراة – المصدر @LFC

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