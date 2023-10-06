سبب تبديل محمد صلاح في مباراة ليفربول بالدوري الأوروبي

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كشف المدير الفني الألماني يورجن كلوب، عن سبب استبدال النجم المصري الدولي محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز البلجيكي.
وبدأ محمد صلاح، في التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول ضد سانت جيلواز، إلا أنه لم يظهر مع بداية الشوط الثاني، حيث تم استبداله، ما أثار حالة من القلق، كما تم خروج الثنائي واتارو إندو وداروين نونيز.
وطمأن يورجن كلوب الجماهير، وأكد أن التبديلات الثلاثة التي أجراها بين الشوطين، ويتقدمهم محمد صلاح، كان مخططًا لها قبل مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز.
ولفت المدرب الألماني إلى رغبته في إراحة بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ما لم يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو ما لم يحدث، ليقرر تنفيذ خطته كما رتب لها قبل المباراة.
وأُقيمت مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز بالأمس على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، ونجح الريدز في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.
وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تواجده في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد سانت جيلواز البلجيكي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.