سبب رفض جماهير الأهلي قدوم عبدالإله العمري

كشفت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، سبب رفضها قدوم المدافع عبدالإله العمري للراقي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت جماهير الأهلي: إن تهور العمري يقلقهم حيث يرغبون في ضم مدافع للفريق في نفس هدوء وأداء ولعب حسان تمبكتي لاعب الهلال.

وكانت الجماهير طالبت بالتخلص من اللاعب التركي ميريح ديميرال بسبب تراجع مستواه وعدم استفادة الأهلي منه خلال الفترة الحالية.

جمهور النصر عن عبدالإله العمري

وقبل شهرين من الآن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب عبدالإله العمري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر وهو يجلس على مقاعد البدلاء بعد أن تم استبداله في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا، حيث رد على صافرات الاستهجان من الجماهير التي كانت ضده.

وكانت بعض من جماهير النصر وجهت صافرات الاستهجان للعمري بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، حيث رد عليهم بتوجيه التحية لهم والتصفيق ثم جلس على دكة البدلاء قائلًا: “جمهور ما يرحم”.