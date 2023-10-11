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قبل إعلانه اعتزال اللعب رسميًا

سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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فضل النجم البلجيكي إيدين هازارد، اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي، رغم امتلاكه للعديد من العروض خلال الفترة الماضية.

سبب رفض هازارد للعروض

وأعلن هازارد صاحب الـ32 عامًا، بالأمس اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا، وذلك بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في شهر يونيو الماضي.

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وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن النجم البلجيكي رفض عروضًا من السعودية وأمريكا بسبب قرار الاعتزال.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن هازارد لم يوافق على العروض التي تلقاها من السعودية وأمريكا طوال الـ4 أشهر الماضية، بسبب تفكيره بالفعل في اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم.

هازارد
النجم البلجيكي – المصدر madriduniversal

اعتزال اللعب نهائيًا

وقال هازارد، في بيان اعتزاله: “يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب.. بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وتابع: “لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.. خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين.. شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا”.

نجم REAL MADRID هازارد
النجم البلجيكي – المصدر sportsbrief

وأضاف: “أريد توجيه الشكر للأندية التي لعبت لها، ليل وتشيلسي ونادي ريال مدريد، كما أشكر الاتحاد البلجيكي على اختياري في المنتخب، شكر خاص لعائلتي وأصدقائي والمستشارين والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء”.

واختتم هازارد بيانه قائلًا: “أشكر جماهيري على متابعتي طوال هذه السنوات، وتشجيعكم لي في كل مكان لعبت فيه.. الآن الوقت المناسب للاستمتاع مع أحبائي وخوض تجارب جديدة.. أراكم قريبًا خارج الملعب”.

هازارد
النجم البلجيكي

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