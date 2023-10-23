سبب ظهور حالة عدم الاستحقاق لجميع المتدربين في تمهير

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أكد صندوق دعم الموارد البشرية هدف أنه تظهر حالة عدم الاستحقاق لجميع المتدربين في تمهير مع بداية الدورة المالية.
ولفت هدف ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، إلى أنه يتم تغيير الحالة بعد صدور الفاتورة بحسب استحقاق المتدربين وتوضح الأسباب لعدم المستحقين في النظام، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل برنامج تطوير الخريجين عبر الرابط التالي هنا.
وبحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية: