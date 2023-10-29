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تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم

سبب عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
سبب عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي, أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، يعود إلى تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم.

صلاة الخسوف مرتبطة بالرؤية

وأضافت أنه قد ورد عن النبي ﷺ أن إقامتها مرتبطة بالرؤية، قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ منَ النَّاسِ، فإذا رأيتُموهُ فقوموا فصلُّوا» [أخرجه ابن ماجه].

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نص الفقهاء

وتابعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أنه بناءً عليه فقد نص الفقهاء وأهل العلم على ذلك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

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