أبها يخطف تعادلًا ثمينًا من النصر في الأول بارك أطول برج خشبي في العالم سيُبنى في أستراليا سبب غياب عبدالإله العمري عن مباراة النصر وأبها “المواطن” توثق انطلاق الطريق إلى أذكى بـ20 لقطة أحمد شراحيلي قبل الديربي: سأعود أقوى مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية النصر يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول شرط لـ التسجيل في حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 71 تاليسكا يعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني بيراميدز يواجه صن داونز .. نتائج نارية لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا
كشفت تقارير إعلامية عن سبب استبعاد اللاعب عبدالإله العمري من مباراة النصر وأبها اليوم في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو قرر استبعاد كل من الحارس راغد النجار والعمري وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن، وعبدالعزيز عليوة.
وجاء استبعاد اللاعب العمري بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وكان النصر أنهى الشوط الأول متفوقًا على أبها بنتيجة 2/ 1، حيث سجل لأصفر الرياض كل من البرتغالي أوتافيو وتاليسكا بينما سجل لأبها اللاعب التونسي سعد بقير من ركلة جزاء.