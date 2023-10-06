سبب غياب عبدالإله العمري عن مباراة النصر وأبها

كشفت تقارير إعلامية عن سبب استبعاد اللاعب عبدالإله العمري من مباراة النصر وأبها اليوم في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

عبدالإله العمري

وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو قرر استبعاد كل من الحارس راغد النجار والعمري وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن، وعبدالعزيز عليوة.

وجاء استبعاد اللاعب العمري بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكان النصر أنهى الشوط الأول متفوقًا على أبها بنتيجة 2/ 1، حيث سجل لأصفر الرياض كل من البرتغالي أوتافيو وتاليسكا بينما سجل لأبها اللاعب التونسي سعد بقير من ركلة جزاء.