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سبب غياب عبدالإله العمري عن مباراة النصر وأبها

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
سبب غياب عبدالإله العمري عن مباراة النصر وأبها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن سبب استبعاد اللاعب عبدالإله العمري من مباراة النصر وأبها اليوم في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

عبدالإله العمري 

وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو قرر استبعاد كل من الحارس راغد النجار والعمري وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن، وعبدالعزيز عليوة.

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وجاء استبعاد اللاعب العمري بسبب تعرضه لوعكة صحية.

الهلال والنصر - عبدالإله العمري

وكان النصر أنهى الشوط الأول متفوقًا على أبها بنتيجة 2/ 1، حيث سجل لأصفر الرياض كل من البرتغالي أوتافيو وتاليسكا بينما سجل لأبها اللاعب التونسي سعد بقير من ركلة جزاء.

 

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