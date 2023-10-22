سبب مهاجمة الدويش مدرب النصر

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هاجم الناقد الرياضي محمد الدويش، البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك على الرغم من الفوز على ضمك بنتيجة 2/ 1 أمس في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن.
وقال الدويش عبر حسابه في منصة “إكس”: “إما أن كاسترو لا يرى ضعف الأداء الدفاعي لفريقه أو أنه يراه وفشل بعلاجه.. لا يمكن لفريق ينكشف مرماه أربع مرات في شوط الفوز بالدوري”.
وأضاف: “التعاقد مع أليكس تيليس كان مجاملة، مدرب لديه لاعبون أجانب ومحليون يتمناهم أي مدرب، يُبعد ماني وتاليسكا على الطرفين فيقلل من خطورتهما”.
وواصل: “حذرتُ من هذا والفريق يفوز بالخمسة والأربعة فلستُ مدّاح فوز ولا نوّاح خسارة، لابد من حل”.