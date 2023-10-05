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بعد إعلان الترشح لتنظيم البطولة

ستيفن جيرارد يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
ستيفن جيرارد يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034
المواطن - فريق التحرير

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حرص مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد على دعم ملف السعودية؛ لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في نسخة عام 2034.

ستيفن جيرارد يدعم الملف السعودي

وعلق ستيفن جيرارد على نية السعودية الترشح لتنظيم المونديال في نسخة عام 2034، قائلًا: “رائع عندما تفكر أن رحلة 11 سنة لاستضافة كأس العالم”.

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ملاعب السعودية

وتابع ستيفن جيرارد في تعليقه على هذا الأمر، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “ربما بدأت لبعض لاعبي فريقي الشباب، العمل الجاد يبدأ الآن”.

وكشفت السعودية عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

دعم آسيوي وعربي

ويحظى ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بدعم عربي كبير؛ حيث أكدت العديد من الاتحادات، وفي مقدمتها؛ الكويت، العراق، لبنان، سوريا وقطر مساندتها الكامل للسعودية، وتمنت نجاحها في تنظيم نسخة استثنائية.

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان الاتحاد السعودي عن نيته في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار.

كأس العالم - السعودية
كأس البطولة

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