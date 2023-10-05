“من مكة وإليها”.. السيرة الذاتية لصالح كامل بمعرض الرياض للكتاب وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستيفن جيرارد يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد أبها التعاون عينه على الصدارة أمام الطائي رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي والقنوات الناقلة ضمك يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الحزم قلق عالمي بعد تصريف كمية ثانية من المياه المشعة في فوكوشيما أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟
حرص مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد على دعم ملف السعودية؛ لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في نسخة عام 2034.
وعلق ستيفن جيرارد على نية السعودية الترشح لتنظيم المونديال في نسخة عام 2034، قائلًا: “رائع عندما تفكر أن رحلة 11 سنة لاستضافة كأس العالم”.
وتابع ستيفن جيرارد في تعليقه على هذا الأمر، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “ربما بدأت لبعض لاعبي فريقي الشباب، العمل الجاد يبدأ الآن”.
وكشفت السعودية عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة.
ويحظى ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بدعم عربي كبير؛ حيث أكدت العديد من الاتحادات، وفي مقدمتها؛ الكويت، العراق، لبنان، سوريا وقطر مساندتها الكامل للسعودية، وتمنت نجاحها في تنظيم نسخة استثنائية.
كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان الاتحاد السعودي عن نيته في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار.