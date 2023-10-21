سجل مميز لـ الأهلي ضد الوحدة

يأمل الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله لمواصلة تألقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز اليوم.

الوحدة ضيفًا على الراقي

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز التاسع بـ13 نقطة.

تفوق الأهلي ضد الوحدة

وتُعد مباراة الأهلي ضد الوحدة اليوم، هي المواجهة رقم 19 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، وشهدت المواجهات السابقة سجلًا مميزًا للراقي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز 13 مرة، وخسر 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين فقط، ما يُحفز لاعبي الراقي لمواصلة تفوقهم ضد الوحدة، وحصد نقاط مباراة اليوم.

وتعود آخر مواجهة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الوحدة إلى موسم 2020\ 2021، ونجح الراقي في تحقيق الفوز ذهابًا في جدة بهدف دون رد، وفاز إيابًا بأربعة أهداف مقابل هدفين.