سجل مميز لـ الأهلي ضد الوحدة

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
يأمل الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله لمواصلة تألقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز التاسع بـ13 نقطة.
وتُعد مباراة الأهلي ضد الوحدة اليوم، هي المواجهة رقم 19 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، وشهدت المواجهات السابقة سجلًا مميزًا للراقي.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز 13 مرة، وخسر 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين فقط، ما يُحفز لاعبي الراقي لمواصلة تفوقهم ضد الوحدة، وحصد نقاط مباراة اليوم.
وتعود آخر مواجهة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الوحدة إلى موسم 2020\ 2021، ونجح الراقي في تحقيق الفوز ذهابًا في جدة بهدف دون رد، وفاز إيابًا بأربعة أهداف مقابل هدفين.