سجل مميز لـ النصر ضد الفيحاء

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الفيحاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة النصر ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

تفوق نصراوي

وسبق أن لعب النصر ضد الفيحاء، 10 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادلا 4 مرات، وخسر مرة واحدة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة تفوقه، وتحقيق الفوز السادس، والانفراد بوصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية، والتقدم في الترتيب.