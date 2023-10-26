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قبل مواجهة الأهلي بالدوري

سجل مميز لـ الهلال ضد أندية جدة

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
سجل مميز لـ الهلال ضد أندية جدة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه أمام أندية جدة في الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز أمام نظيره الأهلي.

مباراة الهلال ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الأهلي، مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

تفوق هلالي أمام فرق جدة

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نتائج مميزة في آخر 8 مباريات أمام أندية جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل مرتين، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

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ويأمل الزعيم لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الأهلي، من أجل الحفاظ على سجله بدون هزائم، والابتعاد بصدارة الترتيب، خاصة أن الراقي منافسًا قويًّا.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحفاظ على سلسلة انتصاراته، وخطف نقاط الكلاسيكو، والتقدم خطوة أخرى نحو صدارة دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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