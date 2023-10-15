Icon

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط Icon ماذا تمنى أحمد حسن كوكا من مدرب منتخب مصر؟ Icon سحابة جديدة في الأفق غير المُشرق للاقتصاد العالمي Icon وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 4 مدن Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon موعد مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا Icon نيوم تعلن عن تطوير ليجا بـ3 فنادق ومرافق فاخرة  Icon وظائف شاغرة لدى مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا العربية Icon وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
العالم
حصاد اليوم
المخاطر تتراوح ما بين ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم

سحابة جديدة في الأفق غير المُشرق للاقتصاد العالمي

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
سحابة جديدة في الأفق غير المُشرق للاقتصاد العالمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يمثل شبح نشوب صراع أكبر في الشرق الأوسط، تهديدًا جديدًا للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يخرج فيه العالم من صدمات سببها وباء كورونا وحرب أوكرانيا، بحسب تحذيرات وزراء مالية ومسؤولين دوليين.

توترات إقليمية أوسع

قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية: إنه في ختام اجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين، حذر هؤلاء المسئولون من أن التوترات الإقليمية الأوسع سيكون لها تداعيات اقتصادية هائلة. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لا ماير إننا لو واجهنا تصعيدًا أو مدًا للصراع إلى المنطقة بأكملها، فإننا سنواجه تداعيات كبرى، مضيفًا أن المخاطر تتراوح ما بين ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم، إلى تراجع في الثقة.

قد يهمّك أيضاً
بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم

بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم

سر هجوم جماهير الهلال على لوكاكو رغم مدحه لناديهم

سر هجوم جماهير الهلال على لوكاكو رغم مدحه لناديهم

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا من سحابة جديدة في الأفق غير المُشرق للاقتصاد العالمي، في تلخيص المخاوف بين الوفود التي اجتمعت في مراكش من أن آفاق الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط فاترة.

مواجهة البنوك المركزية للتضخم

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورجان: إن هذا هو الوقت الأكثر خطورة الذي يشهده العالم منذ عقود.

وكان المسؤولون قد أعربوا قبل الاجتماعات عن ارتياحًا لقدرة البنوك المركزية على الحد من التضخم بدون الوصول إلى ركود صريح، وتجب الخطر الذي حذر منه صندوق النقد في إبريل الماضي مع حديث عن احتمال هبوط صعب للاقتصاد العالمي.

تدهور اتجاهات النمو عالميًّا

وبدا أن البنوك المركزية لديها سياسات نقدية صارمة وحدت من نمو الائتمان، وهدأت سوق العمل دون المبالغة في ذلك، بحسب ما قالت مديرة صندوق النقد قبل الاجتماع.

وأضافت “فايننشال تايمز”، “أنه مع اجتماع الوفود، خيم الظلام على الوضع العام مع امتزاج تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة مع القلق من استمرار ضعف الاقتصاد العالمي”. وأشار تحليل لصندوق النقد إلى تدهور اتجاهات النمو على المدى الأطول مع معاناة الأنظمة الاقتصادية لرفع الإنتاجية وزيادة العوائق امام التجارة الحرة في ظل تفاقم التوترات السياسية، وارتفاع الدين العام حول العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف