سرطان الثدي يمثل 31% من حالات السرطان في السعودية

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جددت وزارة الصحة التأكيد على أن فرص الشفاء من مرض سرطان الثدي تتزايد في حال تم الكشف المبكر عن المرض.
وقالت الوزارة إن هذا النوع من السرطان هو الأكثر انتشارًا على مستوى العالم مشيرة إلى أن سرطان الثدي يشكل 31% من حالات الإصابة بمرض السرطان في السعودية في حين يشكل 25% من حالات السرطان على مستوى العالم.
وبحسب منظمة الصحة العالمية هناك العديد من أعراض سرطان الثدي المشهورة منها ما يلي:
وارتبط تشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة بشكل إيجابي بانخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن المرض.
وعلى الرغم من أن سرطان الثدي لا يمكن تجنبه، ولكن مخاطر الإصابة به يمكن تقليلها من خلال أنشطة وقائية محددة والتي تشمل إحداث التغيرات في نمط الحياة، والنظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني، وتجنب السمنة، والتدخلات الوقائية للسيدات ذوات الخطورة العالية للإصابة باستخدام عقار التاموكسيفين وغيره من مضادات الأستروجين المزدوجة.