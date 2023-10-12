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سر هجوم جماهير الهلال على لوكاكو رغم مدحه لناديهم

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
سر هجوم جماهير الهلال على لوكاكو رغم مدحه لناديهم
المواطن - محمد سمعه

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هاجمت جماهير الهلال، اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي روما الإيطالي، وذلك رغم مدحه لنادي الهلال في تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وكان النجم البلجيكي قال: “الهلال أكبر نادٍ في الشرق الأوسط، وتشرفت باهتمامه لكنني لم أقتنع بالانتقال للدوري السعودي بشكل كامل، الدوري السعودي سيكون واحدًا من أقوى الدوريات في العالم، لكنني لم أرغب في ترك أوروبا”.

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جماهير الهلال هاجمت رغم مدحه حيث قال أحد الجماهير: “لو تمدح للغد ما نبيك وما راح يتعاقد معك النادي”.

وفي سبتمبر الماضي، وجهت جماهير نادي الهلال، الشكر لإدارة فهد بن نافل على عدم ضم النجم البلجيكي.

ميتروفيتش ولوكاكو

وكانت إدارة الهلال فكرت في ضم اللاعب البلجيكي صاحب الـ 30 عامًا كخيار أول ووضع الصربي ألكسندر ميتروفيتش كخيار ثالث لكن المفاوضات لم تنجح، لينتقل النجم البلجيكي لروما قادمًا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، بينما انتقل ميتروفيتش إلى الهلال.

وفي سبتمبر الماضي، بعض من جماهير الهلال، نشرت مقاطع فيديو للاعب لوكاكو وهو يقدم مستويات مخيبة فنيًّا مع نادي روما مع عرض هاتريك ميتروفيتش في شباك نادي الاتحاد ومنتخب ليتوانيا في نفس الوقت لتوضح الفارق بين المهاجمين.

لوكاكو
النجم البلجيكي – المصدر @ASRomaEN

وكان اللاعب البلجيكي تعثرت مفاوضات انتقاله لناديي إنتر ميلان ويوفنتوس بشكل نهائي من تشيلسي، ليختار في نهاية المطاف الانضمام لنادي روما.

 

 

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