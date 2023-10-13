سعد الشهري يُنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل آسيويًا في 2022، وشهد تواجد مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في آسيا 2022، وضمت كلًا من؛ سعد الشهري، مدرب منتخب أستراليا، غراهام أرنولد، ومدرب المنتخب الياباني، هاجيمي مورياسو.
ويُقدم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مستوى مميزًا تحت قيادة سعد الشهري، وبات منافسًا قويًا على البطولات، كما ينضم لاعبيه إلى المنتخب الأول، ما دفع الاتحاد الآسيوي، لضم مدربه إلى القائمة النهائية المرشحة للأفضل.
وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن حفل الجوائز السنوية 2022، سيُقام على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، يوم 31 أكتوبر الجاري.
وسيشهد حفل توزيع الجوائز تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وهي جائزة تُقدم للمرة الأولى، كما تم إعادة تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.