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سعد الشهري يُنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
سعد الشهري يُنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل آسيويًا في 2022، وشهد تواجد مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري.

سعد الشهري في القائمة النهائية

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في آسيا 2022، وضمت كلًا من؛ سعد الشهري، مدرب منتخب أستراليا، غراهام أرنولد، ومدرب المنتخب الياباني، هاجيمي مورياسو.

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سعد الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

ويُقدم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مستوى مميزًا تحت قيادة سعد الشهري، وبات منافسًا قويًا على البطولات، كما ينضم لاعبيه إلى المنتخب الأول، ما دفع الاتحاد الآسيوي، لضم مدربه إلى القائمة النهائية المرشحة للأفضل.

سعد الشهري
الشهري – المصدر @saudiolympic

حفل الجوائز السنوية

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن حفل الجوائز السنوية 2022، سيُقام على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، يوم 31 أكتوبر الجاري.

وسيشهد حفل توزيع الجوائز تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وهي جائزة تُقدم للمرة الأولى، كما تم إعادة تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.

جائزة الاتحاد الآسيوي للأفضل
جائزة الأفضل – المصدر afc

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