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مدفوعًا بتزايد الطلب

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
المواطن - فريق التحرير

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واصل سعر الذهب في السعودية اليوم رحلة الصعود مدفوعًا بتزايد الطلب العالمي واستمرار الارتفاع في أسعار الذهب على مستوى العالم.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 227.15 مقارنة مع 226.00 ريال والتي سجلها في نهاية تداولات الخميس، بينما سجر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 208.22 ريال مرتفعًا عن يوم أمس بمقدار 1.05 ريال تقريبًا.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 198.75 ريال مقارنة مع 197.75 ريال للجرام والتي سجلها يوم أمس فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 170.36 ريال مرتفعًا بأقل من ريال واحد عن سعر أمس.

أسعار الذهب العالمية

وعالميًا حلقت أسعار الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1881 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 09:51 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر أيلول. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1894 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.16 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.2% إلى 886.68 دولار بينما تراجع البلاديون 0.2% إلى 1165.17 دولار.

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