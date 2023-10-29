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سعر المتر في حي النرجس بالرياض يصل 5 آلاف ريال

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
سعر المتر في حي النرجس بالرياض يصل 5 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الهيئة العامة للعقار عن سعر المتر في الأراضي السكنية في حي النرجس بالرياض خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنه حسب المؤشرات العقارية للمملكة سجلت الأراضي السكنية في “حي النرجس” بالرياض ارتفاعًا بمتوسط سعر المتر بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023.

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سعر المتر في حي النرجس

وأوضح انفوجراف صادر عن الهيئة ارتفاع سعر المتر إلى 4885 ريالًا في الربع الثالث مقارنة مع 4557 ريالًا في الربع الأول بينما بلغ عدد الصفقات في الربع الثالث 274 صفقة مقابل 378 صفقة في الربع الأول.

مشروع سرايا النرجس

وكان برنامج سكني أعلن في وقت سابق عن مشروع سرايا النرجس الذي يعد واجهة سكنيّة مميزة تقع في شمال الرياض متكونة من 1984 وحدة سكنيّة على مساحة إجمالية تبلغ 750.324م2 موزعة ما بين تاون هاوس وشقق ذات مساحات واسعة مصممة بطابع جذاب مدعوم بأعلى معايير الراحة والاستقلالية والتقنيات الحديثة.

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