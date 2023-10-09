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مدفوعًا بمخاوف إطالة أمد العمليات العسكرية

سعر النفط يقفز 4 دولارات للبرميل

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
سعر النفط يقفز 4 دولارات للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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قفز سعر النفط بقيمة تتجاوز 4 دولارات للبرميل، مدفوعًا بمخاوف إطالة أمد العمليات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية والقوات الاسرائيلية.

سعر النفط اليوم

وبحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت 4.18 دولار أو 4.94% إلى 88.76 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87.02 دولار للبرميل مرتفعًا 4.23 دولار أو 5.11%.

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وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس حيث تراجع برنت 11 بالمئة وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 بالمئة وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.

الحرب في غزة

وعلى الرغم من أن إسرائيل وقطاع غزة لا ينتجان النفط لكن منطقة الشرق الأوسط تمثل ما يقرب من ثلث العرض العالمي.
ولا تزال دعوات التهدئة تتوالى لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري بين الجانبين لكن على ما يبدو فإن المواجهات قد تمتد لفترة من الزمن.

دعوات التهدئة

وتبذل السعودية جهودًا حثيثة لوقف القتال وحماية المدنيين، وكانت من أوائل الدول التي دعت إلى وقف التصعيد، وذكرت بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

وتتابع المملكة عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، ودعت المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

وجددت المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

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