صراخ وهلع وانبطاح في مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ الفتح الأكثر تسجيلًا في الأوقات القاتلة سعر النفط يقفز 4 دولارات للبرميل كريستيانو رونالدو يرغب في البقاء مع النصر حتى 2027 ديشامب: سببان وراء تراجع مستوى مبابي حد الإعفاء من التناقص في حساب المواطن كريم بنزيما الأكثر صناعة للفرص المحققة كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في دوري روشن تحديث حاسبة حساب المواطن وفق المحددات الجديدة لحظة انهيار ممرضة فلسطينية على الهواء بعد تلقيها نبأ استشهاد زوجها
قفز سعر النفط بقيمة تتجاوز 4 دولارات للبرميل، مدفوعًا بمخاوف إطالة أمد العمليات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية والقوات الاسرائيلية.
وبحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت 4.18 دولار أو 4.94% إلى 88.76 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87.02 دولار للبرميل مرتفعًا 4.23 دولار أو 5.11%.
وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس حيث تراجع برنت 11 بالمئة وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 بالمئة وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.
وعلى الرغم من أن إسرائيل وقطاع غزة لا ينتجان النفط لكن منطقة الشرق الأوسط تمثل ما يقرب من ثلث العرض العالمي.
ولا تزال دعوات التهدئة تتوالى لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري بين الجانبين لكن على ما يبدو فإن المواجهات قد تمتد لفترة من الزمن.
وتبذل السعودية جهودًا حثيثة لوقف القتال وحماية المدنيين، وكانت من أوائل الدول التي دعت إلى وقف التصعيد، وذكرت بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.
وتتابع المملكة عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، ودعت المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.
وجددت المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.