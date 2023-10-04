سعر ومواصفات هايلوكس أدفانشر 2023 دفع رباعي

كشف المختص في السيارات عبدالرحمن الخالدي عن سعر ومواصفات سيارة هايلوكس أدفانشر 2023 4*4 والتي تأتي مع محرك تيربو 4 سلندر بسعة 2.8 لتر وبقوة حصانية تصل إلى 201 حصان.

مواصفات هايلوكس أدفانشر 2023

وقال الخالدي عزم الدوران يصل إلى 500 نيوتن في المتر، وتأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، دفع خلفي دبل خفيف ودبل ثقيل مع دفلوك، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 15.3 كيلو متر لكل لتر في حين تأتي السيارة مع خزان وقود بسعة 80 لترًا مع إضاءة محيطية ومقاعد من القماش.

كما تتوفر السيارة على خاصية التشغيل الذكي، والدخول الذكي، وحساسات أمامية، ومثبت سرعة، وشاشة داخلية، وفتحات تكييف خلفية، وسنتر لوك في باب الراكب.

ولفت إلى أن سعر السيارة في حدود 163 ألف ريال.

تويوتا هايلوكس GL2 2023

كما تتوفر نسخة أخرى من السيارة من طراز GL2 والتي تأتي مع محرك بسعة 2.5 لتر بقوة 147 حصانًا وناقل حركة يدوي 5 سرعات، مع ثلاثة أنماط للقيادة العادية والقيادة على الرمال والقيادة في الطين، وتأتي السيارة مع 400 نيوتن من عزم الدوران.

التجهيزات الخارجية

كما تأتي هايلوكس GL2 2023 مع العديد من التجهيزات الخارجية من بينها ما يلي:

مصابيح هالوجين أمامية

أضواء ضباب

مقابض الأبواب من الكروم

مرايا جانبية كهربائية من الكروم.

السلامة والأمان

أما عن وسائل السلامة والأمان في هذه السيارة فتتعدد لتشمل ما يلي: