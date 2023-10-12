سفن حربية بريطانية وأمريكية في المتوسط لدعم إسرائيل

أعلنت الحكومة البريطانية عن إرسال سفينتين حربيتين لشرق المتوسط لدعم إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام، نقلًا عن السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة بأن ما لا يقل عن 100 جندي من جنود الاحتياط البريطانيين والعسكريين العاملين ذهبوا إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وقالت القناة: “ذهب ما لا يقل عن 100 من جنود الاحتياط والجنود في أداء واجبات الخدمة العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي”.

دعم

وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي سارعت لإعلان دعمها “لإسرائيل” في مواجهة الهجوم غير المسبوق الذي شنته المقاومة الفلسطينية عليها السبت الماضي.

سفينتان أمريكيتان

وعقب الهجوم على إسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة عن إرسالها سفينتين إلى شرق المتوسط “كرسالة ردع” كما وصفتها، للأطراف التي تفكر بالتدخل في الصراع ضد “إسرائيل”.

وقالت الولايات المتحدة: إنها تحرك حاملة طائرات، وسفنًا، ومقاتلات جوية إلى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنها سوف توفر لإسرائيل المزيد من المعدات والذخائر.