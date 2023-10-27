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ضمن منافسات دوري المحترفين

سفيان بن دبكة يستعد لخوض مباراته الـ100

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
سفيان بن دبكة يستعد لخوض مباراته الـ100
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الجزائري سفيان بن دبكة، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي، ليقترب من خوض مباراته الـ100.

سفيان بن دبكة يقترب من المباراة الـ100

وخاض سفيان بن دبكة، 99 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضمن منافسات دوري المحترفين، بينهم 10 مواجهات هذا الموسم، بدأ 9 منهم بشكل أساسي، بمعدل 744 دقيقة.

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سفيان بن دبكة
بن دبكة – المصدر @SPL

وسجّل سفيان بن دبكة، 24 هدفًا مع الفتح وقدّم 18 تمريرة حاسمة، ليكون بذلك أفضل هدّاف جزائري في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وساهم سفيان بن دبكة في تسجيل 5 أهداف بدوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث أحرز هدفين، وصنع 3 آخرين، وقام بـ4 مراوغات ناجحة، و316 تمريرة ناجحة بمعدل 86.6%، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

سفيان بن دبكة
بن دبكة

مباراة الرائد ضد الفتح اليوم

على الجانب الآخر، يستعد الرائد لمواجهة الفتح، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد نادي الفتح في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @FatehClub

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