صحوة منتخب ألمانيا تقلق المكسيك موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة محمود عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني قصة نجاح المطلق تثير الإعجاب والبداية حريق صغير في منزله سقوط النرويج ضد إسبانيا بهدف نظيف كيف تختار شاشة هاتفك الذكي؟ موعد مباريات الاثنين في تصفيات يورو 2024 فعلة خطيرة بعد وضع الدعامة قد تسبب الجلطة مرة أخرى رقم قياسي يطارده رونالدو بلقاء البوسنة ضد البرتغال تطور كبير لـ فابكس السعودية وطلبات المشاركة 3 أضعاف الدورات السابقة
انتهت مباراة النرويج ضد إسبانيا مساء الأحد، بفوز غال للمنتخب الإسباني بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح جافي نجم برشلونة في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ 50 من عمر المباراة.
وبعد الفوز أصبح رصيد منتخب إسبانيا 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى لتتأهل لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 مع المنتخب الإسكتلندي، بينما تجمد رصيد منتخب النرويج عند 10 نقاط في المركز الثالث.
وسبق للمنتخب الإسباني الفوز بلقب كأس أمم أوروبا 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012.