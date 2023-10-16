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سقوط النرويج ضد إسبانيا بهدف نظيف

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
سقوط النرويج ضد إسبانيا بهدف نظيف
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة النرويج ضد إسبانيا مساء الأحد، بفوز غال للمنتخب الإسباني بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

النرويج ضد إسبانيا 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح جافي نجم برشلونة في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ 50 من عمر المباراة.

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النرويج ضد إسبانيا - 1

وبعد الفوز أصبح رصيد منتخب إسبانيا 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى لتتأهل لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 مع المنتخب الإسكتلندي، بينما تجمد رصيد منتخب النرويج عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وسبق للمنتخب الإسباني الفوز بلقب كأس أمم أوروبا 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012.

النرويج ضد إسبانيا - 1

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