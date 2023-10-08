سقوط كالياري ضد روما برباعية

سقط فريق كالياري ضد روما اليوم برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

كالياري ضد روما

وسجل فريق روما هدفين في الشوط الأول عبر كل من الجزائري حسام عوار والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الـ 19 والـ21.

وفي الشوط الثاني، سجل الجيالوروسي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ 51 والـ59.

ثم قلص فريق كالياري الفارق عبر اللاعب ناهيتان نانديز في الدقيقة الـ88 من ركلة جزاء.

وبعد المباراة، أصبح رصيد روما 11 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز الـ20 والأخير.