Icon

يورجن كلوب: تعادل برايتون ضد ليفربول نتيجة عادلة Icon تدشين حساب الإنستجرام والسناب لرئاسة الشؤون الدينية Icon بق الفراش يضرب صناعة الطيران الفرنسية Icon طريقة تحسين ارتفاع مستوى الكرياتينين في الدم Icon إكس تدرس خيارات جديدة للاشتراك Icon سقوط كالياري ضد روما برباعية Icon بلينكن: يوجد العديد من الأمريكيين القتلى في أحداث إسرائيل Icon ثلاثية لـ الأهلي ضد الإسماعيلي Icon فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان خطورة التصعيد العسكري في غزة Icon دليل يُثبت صحة مشاركة علي البليهي ضد الأخدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي

سقوط كالياري ضد روما برباعية

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
سقوط كالياري ضد روما برباعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقط فريق كالياري ضد روما اليوم برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

كالياري ضد روما 

وسجل فريق روما هدفين في الشوط الأول عبر كل من الجزائري حسام عوار والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الـ 19 والـ21.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة فولهام ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة فولهام ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يومياً

السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يومياً

وفي الشوط الثاني، سجل الجيالوروسي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ 51 والـ59.

فريق روما - روما - لوكاكو - كالياري ضد روما

ثم قلص فريق كالياري الفارق عبر اللاعب ناهيتان نانديز في الدقيقة الـ88 من ركلة جزاء.

وبعد المباراة، أصبح رصيد روما 11 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز الـ20 والأخير.

روما - لوكاكو - كالياري ضد روما

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام
مشاهير

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

مشاهير
عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق...

السعودية اليوم
الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف
حصاد اليوم

الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول...

حصاد اليوم
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
أخبار رئيسية

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

أخبار رئيسية
رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق
العالم

رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق

العالم
255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير
السعودية اليوم

255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني...

السعودية اليوم
6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف
آخر الاخبار

6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها...

آخر الاخبار
ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3
تكنولوجيا

ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3

تكنولوجيا