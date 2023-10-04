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في دوري أبطال أوروبا

سقوط مفاجئ لـ مان يونايتد ضد غلطة سراي في عقر داره

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
سقوط مفاجئ لـ مان يونايتد ضد غلطة سراي في عقر داره
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد غلطة سراي التركي بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب الدنماركي راسموس هويلاند سجل الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة الـ17 ثم سجل اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها هدف التعادل لغلطة سراي في الدقيقة الـ24.

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مان يونايتد ضد غلطة سراي

وفي الشوط الثاني، سجل هويلاند هدفه الثاني لليونايتد في الدقيقة الـ66 ثم سجل فريق غلطة سراي هدفين عبر كل من كريم أوجلو والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقتين الـ72 والـ81.

مانشستر يونايتد ضد غلطة سراي - 2

وبعد الفوز أصبح رصيد غلطة سراي 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما يتذيل مانشستر يونايتد المجموعة برصيد صفر من النقاط.

مانشستر يونايتد وغلطة سراي - 1

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