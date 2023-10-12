سقوط 1354 شخصًا حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية باليوم السادس

لكن لم تعط إسرائيل أي تفاصيل عن أسماء الشخصيات التي تعرفت عليها، ويعتقد أن عددهم قد يصل إلى 100. وأكد هاغاري خلال المؤتمر أن الجيش الإسرائيلي يستعد الآن للمرحلة التالية من الحرب، مضيفًا أن 222 جنديًا قتلوا منذ يوم السبت.
تبادل القصف بين حماس وإسرائيل
ومن جهتها، أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ على تل أبيب، ردًا على غارات إسرائيلية استهدفت المدنيين في مخيمين للاجئين في قطاع غزة”.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام في بيان نشر على موقعها أنها تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين في مخيمي الشاطئ وجباليا.
وكثفت إسرائيل صباح اليوم من غاراتها الجوية على مخيم الشاطئ وفي شمال القطاع المحاصر. وبحسب تقارير إعلامية فقد تناثرت جثث القتلى بين ركام المباني المدمرة في مخيم الشاطئ.