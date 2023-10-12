سقوط 1354 شخصًا حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية باليوم السادس

قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية 1354 شخصًا، اليوم الخميس، في سادس أيام التصعيد بين تل أبيب وحماس، فيما بلغ عدد الجرحى 6049 شخصًا معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



عدد القتلى في إسرائيل وفلسطين

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، أنه يشن ضربة واسعة النطاق على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة مع دخول الصراع يومه السادس.

وتتصاعد الأزمة الإنسانية بسرعة في قطاع غزة المحاصر، وقالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن أكثر من 330 ألف شخص نزحوا هناك منذ أن بدأت إسرائيل قصفها. وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص وأصيب آلاف آخرون في هجمات حماس المفاجئة على إسرائيل في نهاية الأسبوع، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

التعرف على هوية الأسرى

وتعرفت إسرائيل على هوية 97 شخصًا ممن احتجزتهم حركة حماس في غزة، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي إن إسرائيل تعرفت على هوية 97 شخصًا من المحتجزين لدى حركة حماس داخل غزة.