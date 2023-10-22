سكان مناطق حدودية في لبنان يعيشون تحت رحمة القذائف

مع تصاعد وتيرة الاشتباكات على حدود لبنان وإسرائيل، بعد أكثر من أسبوعين على إطلاق حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة لا يزال مستمرًّا حتى الآن، يسود القلق بين سكان مناطق جنوبي لبنان.

وتعيش بلدات الشريط الحدودي ظروفًا معيشية صعبة، في ظل التصعيد اليومي لعمليات الاشتباك، بعد دخول حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقًا من لبنان، على خط المواجهة مع إسرائيل.

معاناة مستمرة

ونقل عدد من رؤساء بلديات القطاع الشرقي من جنوب لبنان معاناة بلداتهم إلى مقر رئاسة الحكومة في بيروت، الأحد، إذ زار وفد من المسؤولين المحليين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقالت مصادر خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن الوفد نقل لرئيس الحكومة صعوبة الأوضاع التي تعيشها هذه البلدات في منطقة العرقوب، بين البقاء تحت القصف أو النزوح إلى أماكن أخرى.

وقالت: إن الوفد دعا الدولة إلى “دعم صمود الأهالي في أرضهم، ومسح الأضرار التي أصابت بيوتهم من القصف الإسرائيلي، خصوصًا بعد سقوط شهيدين في شبعا قبل أسبوع”.

كما طالب الوفد بـ”تقديم المساعدات اللازمة لأهل المنطقة؛ كي يتشبثوا بأرضهم في هذه الظروف الصعبة والمصيرية التي تمر على لبنان”.