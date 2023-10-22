Icon

قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon مشهد مثير لطيور اللقلق تحلق فوق سماء تبوك Icon برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بصعوبة Icon ميلان يسقط بفخ الخسارة ضد يوفنتوس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في ظل التصعيد اليومي لعمليات الاشتباك

سكان مناطق حدودية في لبنان يعيشون تحت رحمة القذائف

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
سكان مناطق حدودية في لبنان يعيشون تحت رحمة القذائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع تصاعد وتيرة الاشتباكات على حدود لبنان وإسرائيل، بعد أكثر من أسبوعين على إطلاق حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة لا يزال مستمرًّا حتى الآن، يسود القلق بين سكان مناطق جنوبي لبنان.

وتعيش بلدات الشريط الحدودي ظروفًا معيشية صعبة، في ظل التصعيد اليومي لعمليات الاشتباك، بعد دخول حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقًا من لبنان، على خط المواجهة مع إسرائيل.

قد يهمّك أيضاً
هل يؤثر العنوان الوطني على دعم حساب المواطن ؟

هل يؤثر العنوان الوطني على دعم حساب المواطن ؟

رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة البرية في غزة ستكون معقدة ونتوقع مفاجآت

رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة البرية في غزة ستكون معقدة ونتوقع مفاجآت

معاناة مستمرة

ونقل عدد من رؤساء بلديات القطاع الشرقي من جنوب لبنان معاناة بلداتهم إلى مقر رئاسة الحكومة في بيروت، الأحد، إذ زار وفد من المسؤولين المحليين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقالت مصادر خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن الوفد نقل لرئيس الحكومة صعوبة الأوضاع التي تعيشها هذه البلدات في منطقة العرقوب، بين البقاء تحت القصف أو النزوح إلى أماكن أخرى.

وقالت: إن الوفد دعا الدولة إلى “دعم صمود الأهالي في أرضهم، ومسح الأضرار التي أصابت بيوتهم من القصف الإسرائيلي، خصوصًا بعد سقوط شهيدين في شبعا قبل أسبوع”.

كما طالب الوفد بـ”تقديم المساعدات اللازمة لأهل المنطقة؛ كي يتشبثوا بأرضهم في هذه الظروف الصعبة والمصيرية التي تمر على لبنان”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم