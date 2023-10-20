سكني يُجيب عن 3 أسئلة هامة منها نقل المديونية

أجاب برنامج سكني عن 3 استفسارات مهمة وجهها مواطنون، ومنها منتج دعم التمويل العقاري القائم وكذلك المنتجات الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأيضًا خدمة نقل المديونية.

وقال سكني في ردوده على الاستفسارات التي وجهها مواطنين على منصة إكس: إنه سبق إيقاف التقديم على منتج “دعم التمويل العقاري القائم” لمن سبق لهم إبرام العقود مع الجهات التمويلية خارج إطار برنامج سكني، وفور إتاحة أي تسهيلات إضافية سيتم الإعلان عن ذلك من خلال منصات سكني الرسمية، فيما نواصل تقديم الدعم السكني لبقية المنتجات.

نقل المديونية:

وبالنسبة إلى نقل المديونية، قال سكني: إنه تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية.

مستفيدو الضمان

وفيما يخص مستفيدي الضمان، أكد سكني أن كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائيًّا للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.