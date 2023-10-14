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بعد هدفه في شباك نيجيريا

سلمان الفرج رابع أكبر لاعب يُسجل للأخضر

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
سلمان الفرج رابع أكبر لاعب يُسجل للأخضر
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم سلمان الفرج التألق مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل هدف مميز في شباك نيجيريا، ليقتحم قائمة خاصة.

تعادل المنتخب السعودي ضد نيجيريا

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري وديًا بالأمس، على ملعب “بورتيماو”، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

سلمان الفرج يقتحم قائمة مميزة

وشارك سلمان الفرج كبديل مطلع الشوط الثاني، وسجل هدفًا وهو يبلغ 34 عامًا وشهرين و11 يومًا، ليصبح رابع أكبر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تسجيلًا للأهداف.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لسلمان الفرج مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد غياب تجاوز العامين، منذ هدفيه في شباك أوزبكستان، يوم 15 يوم 2021، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @SaudiNT

ويتقدم على سلمان الفرج في القائمة، كل من؛ يوسف الثنيان، ماجد عبدالله وسعود كريري، حيث اختتم الأول أهدافه الدولية بالتسجيل أمام المنتخب البحريني في بطولة كأس الخليج 1998، عندما كان عمره 34 عامًا و11 شهريًا و15 يومًا.

ويعود الهدف الأخير لنجم الكرة السعودية، ماجد عبدالله خلال ودية ترينيداد وتوباجو في 1994، حينما كان يبلغ 34 عامًا و7 أشهر و3 أيام، فيما هز سعود كريري شباك قطر في كأس الخليج 2014، وهو يبلغ 34 عامًا و4 أشهر و18 يومًا.

ماجد عبدالله
ماجد مع المنتخب

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