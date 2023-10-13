سلمان الفرج يُحرز الهدف الأول لـ منتخب السعودية

نجح سلمان الفرج في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السعودية في شباك منتخب نيجيريا وذلك بعد دخوله للمباراة بـ 15 دقيقة ومع بداية الشوط الثاني.

وكان الفرج حل بديلًا للاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ 45 ليسجل بعدها هدف التقدم للأخضر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 60.