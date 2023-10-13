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في لقاء نيجيريا

سلمان الفرج يُحرز الهدف الأول لـ منتخب السعودية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
سلمان الفرج يُحرز الهدف الأول لـ منتخب السعودية
المواطن - فريق التحرير

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نجح سلمان الفرج في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السعودية في شباك منتخب نيجيريا وذلك بعد دخوله للمباراة بـ 15 دقيقة ومع بداية الشوط الثاني.

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وكان الفرج حل بديلًا للاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ 45 ليسجل بعدها هدف التقدم للأخضر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 60.

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